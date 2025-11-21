هل تسبب الوجبات السريعة الاكتئاب؟.. دراسة توضح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
02:15 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547703-638993418423488500.jpg
هل تسبب الوجبات السريعة الاكتئاب؟.. دراسة توضح
منوعات
2025-11-21 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
47 شوهد
يمكن أن يسبب تناول الوجبات السريعة للراحة عند الشعور بالحزن نتائج عكسية، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وففاً لصحيفة إندبندنت.
أشارت دراسات مختلفة أجريت على الأطعمة فائقة المعالجة، أو ما يُعرف بـUPFs إلى دورها في تفاقم جائحة الأمراض المزمنة بالإضافة إلى اضطرابات
الصحة
النفسية، بما في ذلك
الاكتئاب
أو القلق.
أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأميركية للطب أن نحو 53 في المائة من الأفراد الذين تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة عدة مرات يومياً عانوا من ضائقة أو وجدوا أنفسهم في صراع مع صحتهم النفسية، مقارنةً بـ18 في المائة فقط ممن نادراً ما تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة، أو لم يتناولوها مطلقاً - أي زيادة قدرها ثلاثة أضعاف.
يُصيب الاكتئاب، الذي يُمكن وصفه بفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، والشعور المستمر بالحزن واليأس، نحو 280 مليون شخص حول العالم.
وكتب مؤلفو الدراسة: «تؤكد البيانات المنشورة حالياً في الأدبيات العلمية أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض (أوميغا 3) الدهنية يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب».
يُعتقد أن هناك عدة عوامل تُسهم في ذلك، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، الناتج عن عوامل مثل المُحليات الصناعية والمشروبات الغازية. إلى جانب نقص العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات (بي) و(دي)، و«أوميغا 3»، يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تقلب المزاج.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير الباحثون إلى وجود صلة بين صحة الأمعاء والحالة النفسية. تُنظم الكائنات الدقيقة في الأمعاء «بشكلٍ عميق» جوانب من وظائف الجسم البشرية، بما في ذلك الهضم، والتمثيل الغذائي، والمناعة، بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي.
وكتب الباحثون: تُشير الدراسات إلى أن ميكروبات الأمعاء لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب تختلف اختلافاً كبيراً عن ميكروبات الأمعاء لدى الأفراد الأصحاء. ومن البيانات المتاحة، يمكن للباحثين استنتاج أن بكتيريا الأمعاء قد تتفاعل مع الجهاز العصبي وتُسبب الاكتئاب».
وجد التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً يستهلكون نسبة أعلى من السعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة (61 في المائة) مقارنة بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاماً وأكثر - على الرغم من أن هذا العدد لا يزال يمثل 53 في المائة من الأنظمة الغذائية.
وكشفت الدراسة أن الشطائر، بما في ذلك البرغر، والمخبوزات الحلوة، والوجبات الخفيفة المالحة، والمشروبات المحلاة، كانت أربعة من بين أهم خمسة مصادر للسعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة بين الشباب والبالغين.
وأشار مؤلفو الدراسة، المنشورة في المجلة الأميركية للطب الباطني، إلى أن لنتائج الدراسة تداعيات مهمة على الصحة العامة لا سيما على صانعي السياسات الغذائية الذين «ينبغي عليهم الحد من استخدام المنتجات فائقة المعالجة وتشجيع استهلاك الأطعمة الطازجة الأقل معالجة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
هل تضر مكملات زيت السمك القلب.. دراسة توضح
10:46 | 2025-10-11
دراسة تحذر: اكتئاب الوالدين يهدد نوم الأطفال
11:49 | 2025-10-04
دراسة تحذر من إنقاص الوزن الشديد: يسبب الوفاة
10:49 | 2025-09-21
الاكتئاب
الوجبات السريعة
الصحة
السري
الشبا
ليون
تامي
ميرك
تيري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
31.27%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
27.02%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
رياضة
21.69%
08:13 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
20.03%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
اخترنا لك
وصفت "بالغبية".. من هي فاطمة بوش وما علاقتها بالعراقية حنين القريشي؟
03:04 | 2025-11-21
اختيار ملكة جمال الكون واستقالة عضو لجنة تحكيم عربي
00:33 | 2025-11-21
رصد موجات اشعاعية أرضية غامضة.. تظهر ليلا وتختفي في النهار
11:02 | 2025-11-20
في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس.. أمل جديد للعلاج
09:41 | 2025-11-20
زي فلسطيني غني برموز القدس يضيء حضور ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون!
08:36 | 2025-11-20
وداعًا لتعب الكعب العالي... اكتشفي بوتوكس القدمين!
06:06 | 2025-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.