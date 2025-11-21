Alsumaria Tv
هل تسبب الوجبات السريعة الاكتئاب؟.. دراسة توضح

منوعات

2025-11-21 | 12:08
هل تسبب الوجبات السريعة الاكتئاب؟.. دراسة توضح
يمكن أن يسبب تناول الوجبات السريعة للراحة عند الشعور بالحزن نتائج عكسية، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وففاً لصحيفة إندبندنت.


أشارت دراسات مختلفة أجريت على الأطعمة فائقة المعالجة، أو ما يُعرف بـUPFs إلى دورها في تفاقم جائحة الأمراض المزمنة بالإضافة إلى اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب أو القلق.

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأميركية للطب أن نحو 53 في المائة من الأفراد الذين تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة عدة مرات يومياً عانوا من ضائقة أو وجدوا أنفسهم في صراع مع صحتهم النفسية، مقارنةً بـ18 في المائة فقط ممن نادراً ما تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة، أو لم يتناولوها مطلقاً - أي زيادة قدرها ثلاثة أضعاف.

يُصيب الاكتئاب، الذي يُمكن وصفه بفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، والشعور المستمر بالحزن واليأس، نحو 280 مليون شخص حول العالم.

وكتب مؤلفو الدراسة: «تؤكد البيانات المنشورة حالياً في الأدبيات العلمية أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض (أوميغا 3) الدهنية يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب».

يُعتقد أن هناك عدة عوامل تُسهم في ذلك، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، الناتج عن عوامل مثل المُحليات الصناعية والمشروبات الغازية. إلى جانب نقص العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات (بي) و(دي)، و«أوميغا 3»، يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تقلب المزاج.

بالإضافة إلى ذلك، يُشير الباحثون إلى وجود صلة بين صحة الأمعاء والحالة النفسية. تُنظم الكائنات الدقيقة في الأمعاء «بشكلٍ عميق» جوانب من وظائف الجسم البشرية، بما في ذلك الهضم، والتمثيل الغذائي، والمناعة، بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي.

وكتب الباحثون: تُشير الدراسات إلى أن ميكروبات الأمعاء لدى الأفراد المصابين بالاكتئاب تختلف اختلافاً كبيراً عن ميكروبات الأمعاء لدى الأفراد الأصحاء. ومن البيانات المتاحة، يمكن للباحثين استنتاج أن بكتيريا الأمعاء قد تتفاعل مع الجهاز العصبي وتُسبب الاكتئاب».

وجد التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً يستهلكون نسبة أعلى من السعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة (61 في المائة) مقارنة بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاماً وأكثر - على الرغم من أن هذا العدد لا يزال يمثل 53 في المائة من الأنظمة الغذائية.

وكشفت الدراسة أن الشطائر، بما في ذلك البرغر، والمخبوزات الحلوة، والوجبات الخفيفة المالحة، والمشروبات المحلاة، كانت أربعة من بين أهم خمسة مصادر للسعرات الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة بين الشباب والبالغين.

وأشار مؤلفو الدراسة، المنشورة في المجلة الأميركية للطب الباطني، إلى أن لنتائج الدراسة تداعيات مهمة على الصحة العامة لا سيما على صانعي السياسات الغذائية الذين «ينبغي عليهم الحد من استخدام المنتجات فائقة المعالجة وتشجيع استهلاك الأطعمة الطازجة الأقل معالجة.
