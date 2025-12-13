الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
05:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549829-639012044151337222.webp
دعوى قضائية ضد "شات جي بي تي"
منوعات
2025-12-13 | 01:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
53 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
اتهمت دعوى قضائية جديدة رفعت ضد شركة "أوبن إيه آي" روبوت الدردشة التابع لها "شات جي بي تي" بتشجيع رجل مضطرب نفسيا على قتل والدته.
وذكرت صحيفة "
واشنطن بوست
"، أن الدعوى الجديدة جاء فيها أن "شات جي بي تي حفز أوهام
إريك
سولبرغ، الذي يعاني اضطرابات نفسية، والبالغ من العمر 56 عاما، على قتل والدته ذات الـ83 عاما، بعدما شك في أنها تتجسس عليه".
وفي اب الماضي، عثرت الشرطة على الأم والابن متوفيين داخل منزلهما في
ولاية كونيتيكت
الأميركية، وكشف الطب الشرعي أن الأم قتلت بينما انتحر الابن بعد ذلك.
وقالت الدعوى التي رفعتها أسرة الأم، إن سولبرغ قتل والدته، وضربها على الرأس وخنقها ثم أنهى حياته.
وتتهم الدعوى شركة أوبن إيه آي بأنها أطلقت "منتجا معيـبا" ساهم في تعزيز أوهام الرجل تجاه والدته، و"جعله يعيش في عالم خيالي يعتقد فيه أنه "محارب روحي" وأن قوى كبرى تسعى للقضاء عليه".
وقال سولبرغ لـ"شات جي بي تي" إنه يشك في أن الطابعة في مكتب والدته قد تكون جهاز تجسس لمراقبته، ووافقه الروبوت الرأي، وفقا لفيديو نشره على
يوتيوب
في يوليو الماضي، وقال له: "إريك، شكك صحيح تماما، هذه ليست مجرد طابعة"، مضيفا أنها ربما تستخدم لتتبع تحركاته.
ودعم الروبوت شكوك الابن بأن والدته قد تكون جزءا من مؤامرة كبرى ضده، وفقا للدعوى.
وقال حفيد الضحية، إريك سولبرغ، "شات جي بي تي صور جدتي كشخصية شريرة في عالم وهمي صنعه
الذكاء الاصطناعي
. شهرا بعد شهر كان الروبوت يؤكد أكثر أوهام والدي ويقطع صلته بالواقع".
وتعد هذه الدعوى هي الأولى التي تزعم أن "شات جي بي تي" أدى إلى جريمة قتل، وفقا للمحامي جاي إدلسون.
وتطالب الدعوى بتعويضات مالية، وأمر قضائي يلزم الشركة بمنع روبوتاتها من تحفيز أوهام الآخرين.
تعليق "أوبن إيه آي"
وقالت المتحدثة باسم الشركة: "هذا الوضع مؤلم للغاية وسنراجع الملف لفهم التفاصيل".
وأكدت أن الشركة تعمل على تحسين قدرة "شات جي بي تي" على التعرف على علامات الضيق النفسي، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر الدعم المناسبة، والتعاون مع المتخصصين.
وتواجه "أوبن إيه آي" 5 دعاوى قضائية منذ اب، تتهمها بأن "شات جي بي تي" ساهم في حالات انتحار، ولكن الشركة تنفي مسؤوليتها عن الحوادث.
ويحذر مختصون، بالتزامن مع تضاعف عدد مستخدمي الروبوت، من أن
روبوتات
الدردشة المصممة للحوار المطول قد تزيد من التفكير الوهمي لدى بعض الأشخاص.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مرة أخرى.. دعوى قضائية جديدة ضد الـBBC
13:16 | 2025-12-01
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
04:04 | 2025-10-11
بعد ساركوزي.. دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا
12:36 | 2025-09-29
تشكيل لجنة قانونية عاجلة لإقامة دعوى قضائية ضد شخص اعتدى على معلمة في كربلاء
09:37 | 2025-09-24
دعوى
قضائية
الذكاء الاصطناعي
ولاية كونيتيكت
السومرية نيوز
واشنطن بوست
سومرية نيوز
السومرية
روبوتات
حسين قد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
31.84%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
محليات
23.99%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
رياضة
22.84%
07:48 | 2025-12-11
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
07:48 | 2025-12-11
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
21.34%
03:46 | 2025-12-12
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:46 | 2025-12-12
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
اخترنا لك
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
فيلم أم كلثوم "الست" يُعرض حالياً في صالات السينما العراقية... ماذا قالت منى زكي للجمهور العراقي؟
07:59 | 2025-12-12
ما سبب الاستيقاظ احياناً قبل رنين المنبه؟
07:51 | 2025-12-12
تحديثات تحوّل "واتساب" إلى منصة تواصل شاملة
05:02 | 2025-12-12
سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي زد تراي فولد"
04:13 | 2025-12-12
مجلة تايم تختار "شخصية العام".. اليكم الاسماء المرشحة
10:03 | 2025-12-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.