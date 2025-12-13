وذكرت صحيفة " "، أن الدعوى الجديدة جاء فيها أن "شات جي بي تي حفز أوهام سولبرغ، الذي يعاني اضطرابات نفسية، والبالغ من العمر 56 عاما، على قتل والدته ذات الـ83 عاما، بعدما شك في أنها تتجسس عليه".وفي اب الماضي، عثرت الشرطة على الأم والابن متوفيين داخل منزلهما في الأميركية، وكشف الطب الشرعي أن الأم قتلت بينما انتحر الابن بعد ذلك.وقالت الدعوى التي رفعتها أسرة الأم، إن سولبرغ قتل والدته، وضربها على الرأس وخنقها ثم أنهى حياته.وتتهم الدعوى شركة أوبن إيه آي بأنها أطلقت "منتجا معيـبا" ساهم في تعزيز أوهام الرجل تجاه والدته، و"جعله يعيش في عالم خيالي يعتقد فيه أنه "محارب روحي" وأن قوى كبرى تسعى للقضاء عليه".وقال سولبرغ لـ"شات جي بي تي" إنه يشك في أن الطابعة في مكتب والدته قد تكون جهاز تجسس لمراقبته، ووافقه الروبوت الرأي، وفقا لفيديو نشره على في يوليو الماضي، وقال له: "إريك، شكك صحيح تماما، هذه ليست مجرد طابعة"، مضيفا أنها ربما تستخدم لتتبع تحركاته.ودعم الروبوت شكوك الابن بأن والدته قد تكون جزءا من مؤامرة كبرى ضده، وفقا للدعوى.وقال حفيد الضحية، إريك سولبرغ، "شات جي بي تي صور جدتي كشخصية شريرة في عالم وهمي صنعه . شهرا بعد شهر كان الروبوت يؤكد أكثر أوهام والدي ويقطع صلته بالواقع".وتعد هذه الدعوى هي الأولى التي تزعم أن "شات جي بي تي" أدى إلى جريمة قتل، وفقا للمحامي جاي إدلسون.وتطالب الدعوى بتعويضات مالية، وأمر قضائي يلزم الشركة بمنع روبوتاتها من تحفيز أوهام الآخرين.تعليق "أوبن إيه آي"وقالت المتحدثة باسم الشركة: "هذا الوضع مؤلم للغاية وسنراجع الملف لفهم التفاصيل".وأكدت أن الشركة تعمل على تحسين قدرة "شات جي بي تي" على التعرف على علامات الضيق النفسي، وتوجيه المستخدمين إلى مصادر الدعم المناسبة، والتعاون مع المتخصصين.وتواجه "أوبن إيه آي" 5 دعاوى قضائية منذ اب، تتهمها بأن "شات جي بي تي" ساهم في حالات انتحار، ولكن الشركة تنفي مسؤوليتها عن الحوادث.ويحذر مختصون، بالتزامن مع تضاعف عدد مستخدمي الروبوت، من أن الدردشة المصممة للحوار المطول قد تزيد من التفكير الوهمي لدى بعض الأشخاص.