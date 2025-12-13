ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح

وأوضحت الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تبحث تأثير السمنة على المؤشرات الحيوية الدموية للزهايمر، أن الأشخاص المصابين بالسمنة يسجّلون ارتفاعاً أسرع في بروتين تاو المرتبط بالمرض بنسبة تتراوح بين 29% و95% مقارنة بغير المصابين بالسمنة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة حجم الدم لديهم.كما أظهرت بيانات التصوير العصبي وتحاليل البلازما طويلة الأمد أن السمنة ترتبط بارتفاع متسارع في البروتينات المرتبطة بالتنكس العصبي، إلى جانب زيادة تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ.واعتمد الباحثون، على بيانات جُمعت على مدار خمس سنوات من 407 متطوعين ضمن مبادرة التصوير العصبي لمرض ، شملت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للكشف عن الأميلويد، إضافة إلى عينات دم.ومع مرور الوقت، أظهرت نتائج قياس تركيز بروتين تاو 217 في البلازما، إلى جانب فحوصات الدماغ، تراكماً أكبر لمؤشرات لدى المشاركين المصابين بالسمنة مقارنة بغيرهم. كما ارتبطت السمنة بارتفاع أسرع بنسبة 24% في بروتين NfL لافي البلازما، وبزيادة أسرع بنسبة 3.7% في تراكم بروتين الأميلويد.وأشار الباحث الرئيسي، سهيل محمدي، إلى أن زيادة حجم الدم لدى المصابين بالسمنة تُعد عاملاً مساهماً في ارتفاع مستويات البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر، مؤكداً أن فهم تأثير السمنة على تطور عبء الأميلويد والتغيرات المصاحبة له في المؤشرات الحيوية الدموية يحمل دلالات مهمة لتحسين تقييم المخاطر وطرق التعامل معها طبياً.