ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح
منوعات
2025-12-13 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
كشفت دراسة حديثة أجرتها
جامعة واشنطن
أن السمنة قد تُسرّع تطوّر
مرض الزهايمر
بوتيرة أعلى بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، من خلال تسريع ارتفاع المؤشرات الحيوية الدموية المرتبطة بالمرض.
وأوضحت الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تبحث تأثير السمنة على المؤشرات الحيوية الدموية للزهايمر، أن الأشخاص المصابين بالسمنة يسجّلون ارتفاعاً أسرع في بروتين تاو المرتبط بالمرض بنسبة تتراوح بين 29% و95% مقارنة بغير المصابين بالسمنة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة حجم الدم لديهم.
كما أظهرت بيانات التصوير العصبي وتحاليل البلازما طويلة الأمد أن السمنة ترتبط بارتفاع متسارع في البروتينات المرتبطة بالتنكس العصبي، إلى جانب زيادة تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ.
واعتمد الباحثون، على بيانات جُمعت على مدار خمس سنوات من 407 متطوعين ضمن مبادرة التصوير العصبي لمرض
الزهايمر
، شملت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للكشف عن الأميلويد، إضافة إلى عينات دم.
ومع مرور الوقت، أظهرت نتائج قياس تركيز بروتين تاو 217 في البلازما، إلى جانب فحوصات الدماغ، تراكماً أكبر لمؤشرات
مرض الزهايمر
لدى المشاركين المصابين بالسمنة مقارنة بغيرهم. كما ارتبطت السمنة بارتفاع أسرع بنسبة 24% في بروتين NfL لافي البلازما، وبزيادة أسرع بنسبة 3.7% في تراكم بروتين الأميلويد.
وأشار الباحث الرئيسي، سهيل محمدي، إلى أن زيادة حجم الدم لدى المصابين بالسمنة تُعد عاملاً مساهماً في ارتفاع مستويات البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر، مؤكداً أن فهم تأثير السمنة على تطور عبء الأميلويد والتغيرات المصاحبة له في المؤشرات الحيوية الدموية يحمل دلالات مهمة لتحسين تقييم المخاطر وطرق التعامل معها طبياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
