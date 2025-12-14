لماذا يبقى أزواج المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الظل؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حصيلة جديدة لقتلى هجوم سيدني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550005-639013303973197209.webp
لماذا يبقى أزواج المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي في الظل؟
منوعات
2025-12-14 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ازديادًا هائلًا في عدد المؤثرات اللواتي يحققن شهرة واسعة، لكن كثيرًا من أزواجهن يختارون البقاء بعيدين عن الأضواء.
ويعود هذا الاختيار إلى مجموعة من الأسباب الشخصية والمهنية التي توازن بين الخصوصية وتقديم الدعم، وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
الخصوصية
ووفقا لخبراء نفسيين، فإن أول هذه الأسباب هو الحفاظ على الخصوصية والحياة الشخصية؛ فالشهرة الرقمية تفرض مستوى عاليا من التدخل والمراقبة، إذ تصبح التفاصيل اليومية جزءًا من نقاش المتابعين والتعليقات العامة. والبقاء في الظل يساعد الأزواج على حماية حياتهم من الضغوط الخارجية، ويمنحهم مساحة للاستقرار النفسي بعيدًا عن الأضواء والانتقادات.
ضغوط
الشهرة
ثانيًا، تجنب المقارنات والضغوط الناتجة عن الشهرة. ظهور الزوج في صدارة المشهد الرقمي قد يضعه في مواجهة تقييم مستمر لمساهماته مقارنة بشريكته المؤثرة، أو يثير تعليقات غير مرغوبة حول دوره في المحتوى الرقمي. لذلك، يفضل كثيرون الانخراط في الدعم العملي وراء الكواليس بدلًا من الظهور العام.
العائلة
ثالثًا، هناك التركيز على المسؤوليات المهنية أو العائلية. بعض الأزواج لديهم مساراتهم المهنية الخاصة أو يحرصون على رعاية الأسرة، وبالتالي فإن الانخراط المباشر في شهرة وسائل التواصل قد يصرفهم عن التزاماتهم الأساسية. البقاء في الظل يتيح لهم تحقيق توازن بين الحياة العملية والعائلية، مع دعم الشريك في الوقت نفسه.
نجاح الشريك
رابعًا، اختيار استراتيجي لدعم نجاح الشريكة. العديد من الأزواج يدركون أن عملهم خلف الكاميرا أو وراء المنصات يسهم بشكل أكبر في نجاح الشريك، سواء من خلال إدارة اللوجستيات، والتصوير، والتحرير، أو حتى تقديم المشورة العملية. هذا النوع من الدعم يعزز القوة المشتركة للعائلة الرقمية دون الحاجة لأن يكون الزوج محور الاهتمام.
عدم الرغبة
خامسًا، عدم الرغبة في الشهرة الشخصية. ليس كل الأزواج يسعون إلى الظهور أمام الجمهور أو متابعة شعبية على
وسائل التواصل الاجتماعي
، ويفضلون حياة متزنة وهادئة بعيدًا عن التعليقات السلبية والمقارنات الاجتماعية.
وفي النهاية، البقاء في الظل يعكس وعيًا واستراتيجية مدروسة، بحسب ما يؤكده خبراء، كما أنه ليس انسحابًا أو ضعفًا، بل طريقة لتعزيز الخصوصية، ودعم الشريك، والحفاظ على توازن حياتهم الأسرية والمهنية.
ويرى الخبراء النفسيون أن القوة الحقيقية تظهر أحيانًا في الخلفية، من خلال الدعم المستمر والمساهمة العملية دون الحاجة إلى أن يكونوا محور الاهتمام، ما يجعل أدوارهم غير مرئية، لكنها حاسمة لنجاح الشريك في عالم التأثير الرقمي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
12:24 | 2025-09-18
بغداد.. الاطاحة بشبكة تستدرج وتبتز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
13:09 | 2025-11-25
سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. محتوى مسيء وسباق للترند على حساب الذوق العام
12:11 | 2025-11-24
كيف يغير أسبوع واحد بدون وسائل التواصل الاجتماعي صحتك النفسية؟
12:31 | 2025-11-26
ازواج
المؤثرات
وسائل التواصل الاجتماعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الشهرة
استرا
تيجي
عزيز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
42.74%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
21.58%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
19.94%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.73%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
اخترنا لك
"سأستطيع السير والركض كحال الاخرين".. صانع محتوى يحقق حلم طفلة شامية (فيديو)
12:10 | 2025-12-14
الكشف عن نصيحة "ثمينة" للوقاية من الإنفلونزا
08:49 | 2025-12-14
ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح
08:32 | 2025-12-13
بسبب تصرف عنصري.. سحب لقلب ملكة جمال فنلندا
06:54 | 2025-12-13
4 هواتف آيفون جديدة في 2026
06:18 | 2025-12-13
غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس
05:06 | 2025-12-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.