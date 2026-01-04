أبل تؤجل "آيفون 18"

تحوّل غير مسبوقوتُظهر التقارير أن "أبل" لن تُطلق النسخة القياسية من "آيفون 18" في عام 2026 كما كانت الخطة المعتادة، وهو تحوّل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث كانت الشركة تصدر طرازات "آيفون" الجديدة بشكل سنوي في موسم الخريف.ووفقًا لتحليلات تقنية متداولة، يشير هذا التأجيل إلى أن الشركة قد تُرجئ إطلاق "آيفون 18" القياسي إلى عام 2027، بينما تضع في مقدمة أولوياتها طرازات Pro والموديلات المتقدمة بما في ذلك النسخ الأعلى أداء أو حتى هواتف قابلة للطي متوقعة في نهاية العام.ومع ذلك، يتوقع أن تظل سلسلة "آيفون 17" في السوق خلال 2026، مع احتمالات لإصدار طراز متوسط، مثل: "آيفون 17e"؛ ما يمنح الشركة فرصة إعادة صياغة إستراتيجية المنتجات حسب الطلب والسوق.تحديث ماك بوك بروبينما تشهد سلسلة آيفون بعض التغييرات، تستعد "أبل" أيضًا لتحديثات مهمة في سلسلة ماك بوك برو، إذ من المرجح أن تشمل شرائح M5 القادمة تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة للطاقة؛ ما يعزز مكانة أجهزة ماك في الفئات الاحترافية.ويأتي هذا التحديث في وقت تواجه فيه الشركة طلبًا متزايدًا لأجهزة أكثر قوة لتلبية احتياجات المصممين والمطورين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على أداء رسومي ومعالجات قوية.تعويض الفجوةيعد جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية "أبل" التقنية، وتعمل الشركة على دمج "Apple Intelligence" في أجهزتها وأنظمتها، مع تحسينات متوقعة لـ"سيري"، لتكون أكثر تفاعلية وقدرة على فهم سياق المستخدم عبر التطبيقات.لكن التقدم في هذا المجال لم يكن سلسًا، إذ أُرجئت بعض الميزات المتوقعة في "سيري" و"Apple Intelligence" إلى عام 2026 بسبب تحديات التطوير. رغم ذلك، يُتوقع أن يشهد هذا العام إطلاقًا موسعًا لتحسينات الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على المعالجة على الجهاز مع الحفاظ على الخصوصية.ردود الفعلأثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة من المحللين، فبينما يرى البعض أن تأجيل "آيفون 18" يعطي "أبل" فرصة لإعادة التركيز على الجودة والتجربة الكلية، يشير آخرون إلى أن الشركة قد تتأخر أمام المنافسين، خاصة في تبني الذكاء الاصطناعي.في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تحديثات "Apple Intelligence" كعامل محوري لتحفيز دورات الترقية بين المستخدمين ودعم نمو الإيرادات طويلة المدى.