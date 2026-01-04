Alsumaria Tv
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الدورة الحالية أصعب.. علينا الحذر والعمل بهدوء
أبل تؤجل "آيفون 18"

منوعات

2026-01-04 | 10:22
أبل تؤجل &quot;آيفون 18&quot;
السومرية نيوز – منوعات
أعلنت تقارير متخصصة أن شركة "أبل" تجري تغييرات إستراتيجية في جدول إصدار منتجاتها لعام 2026، إذ أشارت أحدث العناوين الإخبارية إلى تأجيل إطلاق الهاتف "آيفون 18" القياسي هذا العام، بينما تتجه الشركة نحو تعزيز تقنياتها في الذكاء الاصطناعي وتحديثات أجهزة ماك بوك برو.

تحوّل غير مسبوق
وتُظهر التقارير أن "أبل" لن تُطلق النسخة القياسية من "آيفون 18" في عام 2026 كما كانت الخطة المعتادة، وهو تحوّل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث كانت الشركة تصدر طرازات "آيفون" الجديدة بشكل سنوي في موسم الخريف.
ووفقًا لتحليلات تقنية متداولة، يشير هذا التأجيل إلى أن الشركة قد تُرجئ إطلاق "آيفون 18" القياسي إلى عام 2027، بينما تضع في مقدمة أولوياتها طرازات Pro والموديلات المتقدمة بما في ذلك النسخ الأعلى أداء أو حتى هواتف قابلة للطي متوقعة في نهاية العام.
ومع ذلك، يتوقع أن تظل سلسلة "آيفون 17" في السوق خلال 2026، مع احتمالات لإصدار طراز متوسط، مثل: "آيفون 17e"؛ ما يمنح الشركة فرصة إعادة صياغة إستراتيجية المنتجات حسب الطلب والسوق.
تحديث ماك بوك برو
بينما تشهد سلسلة آيفون بعض التغييرات، تستعد "أبل" أيضًا لتحديثات مهمة في سلسلة ماك بوك برو، إذ من المرجح أن تشمل شرائح M5 القادمة تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة للطاقة؛ ما يعزز مكانة أجهزة ماك في الفئات الاحترافية.
ويأتي هذا التحديث في وقت تواجه فيه الشركة طلبًا متزايدًا لأجهزة أكثر قوة لتلبية احتياجات المصممين والمطورين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على أداء رسومي ومعالجات قوية.
تعويض الفجوة
يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية "أبل" التقنية، وتعمل الشركة على دمج "Apple Intelligence" في أجهزتها وأنظمتها، مع تحسينات متوقعة لـ"سيري"، لتكون أكثر تفاعلية وقدرة على فهم سياق المستخدم عبر التطبيقات.
لكن التقدم في هذا المجال لم يكن سلسًا، إذ أُرجئت بعض الميزات المتوقعة في "سيري" و"Apple Intelligence" إلى عام 2026 بسبب تحديات التطوير. رغم ذلك، يُتوقع أن يشهد هذا العام إطلاقًا موسعًا لتحسينات الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على المعالجة على الجهاز مع الحفاظ على الخصوصية.
ردود الفعل
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة من المحللين، فبينما يرى البعض أن تأجيل "آيفون 18" يعطي "أبل" فرصة لإعادة التركيز على الجودة والتجربة الكلية، يشير آخرون إلى أن الشركة قد تتأخر أمام المنافسين، خاصة في تبني الذكاء الاصطناعي.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تحديثات "Apple Intelligence" كعامل محوري لتحفيز دورات الترقية بين المستخدمين ودعم نمو الإيرادات طويلة المدى.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Play
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
Live Talk
Play
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Play
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
Play
باب طويريج كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Play
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
