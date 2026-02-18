أدوية التخسيس تُقلّص أطباق المطاعم الأميركية.. عصر “الحصص العملاقة” يترنح

ومع ضغوط المعيشة وتراجع الإقبال لخمسة أشهر متتالية بحسب شركة Black Box Intelligence، تتجه سلاسل كبرى إلى تقديم حصص بأسعار أقل.سلسلة P.F. Chang’s أطلقت حجماً متوسطاً لأطباقها الرئيسية، فيما أعلنت Yum! Brands المالكة لعلامة KFC عن تعديل أحجام الحصص في فروعها داخل . كما قدمت Olive Garden سبعة أصناف بأحجام مخفضة عبر فروعها.وتشير تقديرات RAND Corporation إلى أن نحو 12% من الأميركيين يستخدمون أدوية التخسيس، فيما أظهرت أبحاث Morning Consult ميلاً متزايداً لتناول الطعام في المنزل وطلب كميات أقل خارجاً.ويرى محللون أن تقليص الحصص قد يكون الحل لاستعادة الزبائن، في وقت تواجه فيه المطاعم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والعمالة، إضافة إلى تغيّر سلوك المستهلك.