بالصورة.. هلال رمضان عبر الكاميرا الرقمية

ووفقا للمتنبئ الجوي في منشور على حسابه الرسمي بالفيسبوك، واطلعت عليه ، ان "الصورة ادناه لهلال رمضان كما ظهر صباح اليوم الأربعاء الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت (10:30 بتوقيت الامارات)، عبر كاميرا رقمية من معهد في ".واضاف ان "مستوى الإضاءة بالهلال ضئيل جداً ، ولا يرى بوضوح إلا بعد تكديس عدة صور".