كيف تضمن صياماً صحياً خلال رمضان.. اتبعوا هذه الطرق

وأوضحوا أن مرضى السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكذلك من يتناولون أدوية بانتظام، ينبغي عليهم استشارة الطبيب قبل الشروع في الصيام لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.وشدد الخبراء على أهمية وجبة السحور بوصفها المصدر الرئيسي للطاقة خلال ساعات الصيام، مؤكدين ضرورة أن تتضمن أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه لإطالة الشعور بالشبع، إضافة إلى مصادر البروتين كالبيض واللبن والبقوليات للحفاظ على استقرار الطاقة، فضلاً عن الدهون الصحية مثل المكسرات، وفي المقابل، نصحوا بتجنب السكريات والمشروبات المحتوية على الكافيين؛ لما قد تسببه من تقلبات في مستوى السكر وفقدان للسوائل.وفي ما يتعلق بالنشاط البدني، أوصى الخبراء بتقليل الجهد البدني خلال النهار، مع إمكانية ممارسة تمارين خفيفة كالمشي أو التمدد، وتأجيل التمارين الشاقة إلى ما بعد الإفطار لتفادي الإجهاد والجفاف.وعند الإفطار، دعا المختصون إلى كسر الصيام تدريجياً بشرب الماء أولاً، ثم تناول التمر أو الفاكهة، يلي ذلك شوربة أو سلطة خفيفة، قبل الوجبة الرئيسية المتوازنة، محذرين من الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة لما قد يسببه من اضطرابات هضمية وخمول.وأكدوا في ختام توصياتهم أن الصيام الصحي يعتمد على الاعتدال في الكمية والنوعية، وتناول الطعام ببطء، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، مع ضرورةاستشارة الطبيب عند وجود أي حالة مرضية مزمنة.