مسابقة جمال الإبل.. استبعاد 20 جملاً بسبب البوتوكس والمكياج في عُمان

استبعدت لجان مسابقة جمال الابل 20 جملاً بسبب استخدام مستحضرات التجميل وحقن البوتوكس.





وقال الشيخ حمد الداري انه تم استبعاد نحو 20 جملاً من أحدث مسابقة جمال الإبل في عُمان بسبب استخدام مستحضرات التجميل وحقن البوتوكس.