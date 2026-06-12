بتهمة التشبه بالرجال.. إحالة "تيك توكر" للمحاكمة

وكانت قد ألقت القبض على صانعة المحتوى المصرية بعد رصد مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها الشخصية، أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات قانونية ومجتمعية.وتُعد "بيج ياسمين" من الشخصيات المعروفة على منصة ، حيث اشتهرت بمحتوى مرتبط برياضة كمال الأجسام وأسلوبها المختلف في الظهور، ما جعلها محل اهتمام واسع ومثاراً للجدل خلال الفترة الماضية.