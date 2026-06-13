دراسة حديثة: تلوث الهواء يضاعف مخاطر أمراض القلب

وأشار للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية إلى أن الأطباء وجدوا أن مستويات التلوث الهوائي المعتدلة تزيد من تكوّن اللويحات في الشريان بنسبة 13%، وترفع احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 23%.وذكرت البروفيسورة كيت هانيمان من : "أظهرت إحدى أكبر الدراسات التي أجريناها باستخدام التصوير المقطعي المحوسب للقلب أن احتمال الإصابة بأشكال حادة من أمراض القلب التاجية يرتفع بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات معتدلة من تلوث الهواء، وهو أمر شائع في العديد من الدول المتقدمة".وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد متابعة الحالة الصحية لـ 11,100 مريض من فئتي ما قبل التقاعد والتقاعد، تمت متابعتهم في ثلاثة مستشفيات رئيسية في تورنتو بين عامي 2012 و2023. وخضع جميع المشاركين لفحوصات دورية بالتصوير المقطعي للقلب، ما أتاح للعلماء دراسة تأثير التباين في مستويات التلوث داخل مدينة كبيرة على صحة الأوعية الدموية القلبية.ولتحقيق ذلك، قارن الباحثون معدلات الإصابة بمرض انسداد الشريان التاجي ومضاعفات أخرى لأمراض القلب بين المشاركين، مع مستويات الجسيمات العالقة وأكسيد النيتروجين (NO₂) في الأحياء التي عاشوا فيها خلال فترة الدراسة، وتبين أن حتى التركيزات المعتدلة من الملوثين، البالغة نحو 7.5 ميكروغرام لكل متر مكعب و12 جزءا في المليار، ارتبطت بتأثيرات ملحوظة على تطور المرض.وأظهرت النتائج أن زيادة تركيز الجسيمات العالقة بمقدار ميكروغرام واحد لكل متر مكعب ترتبط بزيادة خطر تسارع ترسب الكالسيوم في جدران الشرايين التاجية بنسبة 11%، وارتفاع احتمال تكوّن لويحات الجديدة بنسبة 13%، وزيادة خطر الإصابة بانسداد الشرايين التاجية بنسبة 23%، كما ارتبطت الزيادة نفسها في تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بارتفاع خطر حدوث المضاعفات بنسبة 4%، خاصة لدى الرجال.