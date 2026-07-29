يتجاهله الرجال.. تحذير من مرض خطير يظهر بعد سن الأربعين

وقال الطبيب في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية: "يعد ورم البروستاتا الحميد من أكثر أمراض المسالك البولية شيوعا لدى الرجال، إلا أن كثيرين يتجاهلون أعراضه، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة."وأضاف: "من العلامات المبكرة لهذا المرض تغير عادات التبول، مثل الاستيقاظ المتكرر ليلا لقضاء الحاجة، وضعف تدفق البول، والتأخر قبل بدء التبول، أو الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل. كما قد يعاني المريض أحيانا من رغبة مفاجئة وملحة في التبول يصعب التحكم فيها."وأشار الطبيب إلى أن ورم البروستاتا الحميد نادرا ما يبدأ بصورة مفاجئة، بل تظهر أعراضه تدريجيا، وقد يفسرها كثير من الرجال على أنها نتيجة طبيعية للتقدم في العمر أو الإرهاق.وقال: "إذا لم تكن مضطرا سابقا للاستيقاظ ليلا للتبول، ثم أصبحت هذه الحالة تتكرر، أو لاحظت ضعفا في تدفق البول، أو شعرت بعدم إفراغ المثانة بالكامل، فهذه مؤشرات تستوجب مراجعة طبيب المسالك البولية على الفور."ووفقا لبودوينيتسين، يحاول كثير من الرجال تبرير هذه الأعراض نفسيا، فيقنعون أنفسهم بأنها مجرد أوهام، أو نتيجة طبيعية للتقدم في السن، أو حالة مؤقتة، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم المرض وتراجع جودة الحياة.ويعد ورم البروستاتا الحميد حالة غير سرطانية تتمثل في زيادة حجم غدة البروستاتا، ما يؤدي إلى الضغط على مجرى البول. ويرتبط هذا التضخم غالبا بالتقدم في العمر، وقد تسهم في حدوثه أيضا عوامل مثل التهابات المسالك البولية، والالتهابات المزمنة، أو استخدام بعض الأدوية.