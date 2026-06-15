فيديو مرعب اجتاح العالم.. خطأ قاتل أنهى حياة شابة في البرازيل

एक भूल। अगले पल दर्दनाक मौत। मंजर देख दिल दहल जाएगा। 21 साल की लड़की को Bungee jump कराते समय कर्मचारी सेफ्टी रस्सी लगाना भूले। ब्रिज से नीचे फेंका। लड़की की मौत। 6 गिरफ्तार।
सनसनीखेज घटना ब्राजील के साओ पोलो का लाइमीरा (Limeira) शहर की। इस शहर का स्केलेटन ब्रिज" Skeleton… pic.twitter.com/O16JJC7AJL
— Sunil Maurya (@smaurya_journo) June 14, 2026
एक भूल। अगले पल दर्दनाक मौत। मंजर देख दिल दहल जाएगा। 21 साल की लड़की को Bungee jump कराते समय कर्मचारी सेफ्टी रस्सी लगाना भूले। ब्रिज से नीचे फेंका। लड़की की मौत। 6 गिरफ्तार।
सनसनीखेज घटना ब्राजील के साओ पोलो का लाइमीरा (Limeira) शहर की। इस शहर का स्केलेटन ब्रिज" Skeleton… pic.twitter.com/O16JJC7AJL