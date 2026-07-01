تفاصيل سرقة منزل الفنانة منى واصف

وبحسب تسجيل مصوّر نشرته الوزارة، أوضحت الفنانة أنها اكتشفت الواقعة فور عودتها من قبل أيام من ، حيث فوجئت بوجود فوضى وبعثرة داخل المنزل، قبل أن تكتشف لاحقًا اختفاء مبالغ مالية كبيرة كانت محفوظة داخل خزنتها الخاصة.وتشمل المسروقات، وفق المعطيات الرسمية، 185 ألف دولار أمريكي، و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى كمية من المصاغ والمشغولات الذهبية.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين دخلا المنزل دون أي آثار كسر أو اقتحام، مستفيدين من توفر نسخة من المفاتيح.كما حاول الجانيان تضليل التحقيقات عبر طمس الأدلة داخل الموقع باستخدام مواد تنظيف وزيوت، إلا أن الفرق المختصة تمكنت من رفع أدلة جنائية حاسمة من مكان الحادث.وبينت أن أبرز الأدلة التي ساعدت في كشف هوية المتورطين تمثلت في أعقاب سجائر عُثر عليها في مسرح الجريمة، والتي قادت التحقيقات إلى تحديد المشتبه بهما خلال وقت قصير.