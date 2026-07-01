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تفاصيل سرقة منزل الفنانة منى واصف
منوعات
2026-07-01 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية، عبر إدارة المباحث الجنائية، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة تنفيذ سرقة استهدفت منزل الفنانة السورية
منى واصف
في العاصمة دمشق، شملت مبالغ مالية ضخمة ومصاغًا ذهبيًا، وذلك بعد استغلالهما حيازتهما لنسخة من مفاتيح المنزل.
وبحسب تسجيل مصوّر نشرته الوزارة، أوضحت الفنانة
منى واصف
أنها اكتشفت الواقعة فور عودتها من
لبنان
قبل أيام من
عيد الأضحى
، حيث فوجئت بوجود فوضى وبعثرة داخل المنزل، قبل أن تكتشف لاحقًا اختفاء مبالغ مالية كبيرة كانت محفوظة داخل خزنتها الخاصة.
وتشمل المسروقات، وفق المعطيات الرسمية، 185 ألف دولار أمريكي، و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى كمية من المصاغ والمشغولات الذهبية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين دخلا المنزل دون أي آثار كسر أو اقتحام، مستفيدين من توفر نسخة من المفاتيح.
كما حاول الجانيان تضليل التحقيقات عبر طمس الأدلة داخل الموقع باستخدام مواد تنظيف وزيوت، إلا أن الفرق المختصة تمكنت من رفع أدلة جنائية حاسمة من مكان الحادث.
وبينت
وزارة الداخلية
أن أبرز الأدلة التي ساعدت في كشف هوية المتورطين تمثلت في أعقاب سجائر عُثر عليها في مسرح الجريمة، والتي قادت التحقيقات إلى تحديد المشتبه بهما خلال وقت قصير.
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