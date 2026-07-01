تسريب يكشف ألوان وتصميم غالاكسي "Z Fold 8 Ultra"

وتواصل التسريبات المتعلقة بالهاتف الانتشار، إذ كشفت صور غير رسمية عن تفاصيل جديدة، من أبرزها اللون الرئيسي للجهاز وخلفياته التفاعلية، وذلك قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر في تموز 2026.لون بنفسجيبحسب التسريبات، فإن أبرز ما ظهر في الصور المسربة هو ما يُعرف باللون الرئيسي أو Hero Colourway للجهاز، والذي يبدو أنه يأتي بدرجة بنفسجية أنيقة.ويُقال إن هذا اللون يشبه إلى حد ما توجه سامسونغ اللوني في بعض هواتفها الرائدة الأخيرة، خصوصًا سلسلة Galaxy S، ما يشير إلى محاولة الشركة توحيد الهوية التصميمية عبر أجهزتها المختلفة.وهذا الاختيار اللوني لا يبدو عشوائيًا، إذ تشير التسريبات إلى أن سامسونغ تعتمد عليه لتقديم نسخة فاخرة من الهاتف القابل للطي، بما يعزز مكانة إصدار Ultra كأعلى فئة في السلسلة.خلفيات تفاعليةإلى جانب اللون، أظهرت الصور المسربة مجموعة من الخلفيات التفاعلية Interactive Wallpapers التي تعتمد على أشكال متموجة تحمل الرقم 8، في إشارة مباشرة إلى الجيل الجديد من الجهاز.وتشير التقارير إلى أن هذه الخلفيات ليست مجرد عناصر جمالية، بل تعكس أيضًا لغة التصميم الجديدة للجهاز، والتي قد تشمل حواف أنحف وشاشة أكثر اندماجًا مع الإطار مقارنة بالجيل السابق.كما ظهر الجهاز في حالتيه المطوي والمفتوح، ما أعطى لمحة أوضح عن استمرار تصميم الكتاب القابل للطي مع تحسينات طفيفة على البنية العامة.تغييرات داخلية مهمةتتحدث التسريبات أيضًا عن تغييرات داخلية مهمة، أبرزها احتمال اعتماد الجهاز على شاشة خارجية بحجم يقارب 6.5 بوصة، وشاشة داخلية كبيرة مخصصة للمهام المتعددة وبطارية بسعة قد تصل إلى 5000mAh ، وحواف أنحف من الجيل السابق.كما تشير بعض المصادر إلى أن سامسونغ تعمل على تحسين تجربة الاستخدام اليومية بدل تغيير جذري في الشكل، مع التركيز على الأداء والكاميرا.موعد الإطلاقمن المتوقع أن تكشف سامسونغ رسميًا عن سلسلة Galaxy Z Fold 8 خلال حدث Galaxy Unpacked في 22 تموز 2026 في ، وسط منافسة متزايدة في سوق الهواتف القابلة للطي.ومع تزايد التسريبات، يبدو أن نسخة Ultra ستكون موجهة للفئة العليا من المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء والتصميم الفاخر، بينما تستهدف نسخ أخرى الاستخدام العملي والتكلفة الأقل.