هاتف اقتصادي جديد من سامسونغ

يعتمد غلاكسي S07A على معالج 99G+ ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع المساحة عبر بطاقة microSD.ويأتي الهاتف بشاشة LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 ، بينما يضم في الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مساعدة، فيما تقدم الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجابكسل.ويحصل الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي ، إضافة إلى مقاومة للماء والغبار بمعيار IP54، ومستشعر بصمة جانبي. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهةOne UI، وتتعهد سامسونغ بتوفير ست سنوات من تحديثات النظام والأمان.كما يقدّم غلاكسي S07A منفذ سماعات 3.5 ملم، ودعم Wi‑Fi ثنائي النطاق، وGPS، ومنفذUSB‑C، إلى جانب 5.3.