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هاتف اقتصادي جديد من سامسونغ
منوعات
2026-09-07 | 11:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلقت سامسونغ هاتف غلاكسي S07A بهدوء في منطقة الشرق الأوسط، بعد ظهوره سابقاً على منصة Google Play Console إلى جانب هاتف غلاكسي 08A. وأصبح الجهاز الاقتصادي متاحاً للشراء بالفعل في عدد من الأسواق.
يعتمد غلاكسي S07A على معالج
mediatek
99G+ ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع المساحة عبر بطاقة microSD.
ويأتي الهاتف بشاشة LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90
هرتز
، بينما يضم في الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مساعدة، فيما تقدم الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجابكسل.
ويحصل الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي
أمبير
، إضافة إلى مقاومة للماء والغبار بمعيار IP54، ومستشعر بصمة جانبي. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهةOne UI، وتتعهد سامسونغ بتوفير ست سنوات من تحديثات النظام والأمان.
كما يقدّم غلاكسي S07A منفذ سماعات 3.5 ملم، ودعم Wi‑Fi ثنائي النطاق، وGPS، ومنفذUSB‑C، إلى جانب
bluetooth
5.3.
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