تابعوا مساء اليوم على السومرية.. الحسيني ضيف برنامج "عشرين"

تبث قناة السومرية الفضائية، مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "عشرين".

وضيف حلقة اليوم التي تبث الساعة العاشرة والنصف مساءً، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية ياسر الحسيني.

وبرنامج "عشرين" هو برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف، يعتمد النمط السريع ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث الراهنة، يجيب عن الأسئلة العالقة بشكلٍ مختصر ومفيد ويمنح المشاهد فرصة تلخيص الأحداث السياسية اليومية، تعرضه قناة السومرية على شاشتها ومن تقديم الإعلامي "محمد سامي".