Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير النقل يوجه بالتحقيق بحادثة "بوابة المرور" في مطار بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موعد إغلاق المخيمات في العراق يقترب ولجنة نيابية تؤكد: أمر صعب جداً

سياسة

2024-06-27 | 05:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موعد إغلاق المخيمات في العراق يقترب ولجنة نيابية تؤكد: أمر صعب جداً
771 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

استبعدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو 2024، اغلاق جميع المخيمات في العراق نهاية شهر تموز المقبل، فيما بينت انه على الحكومة العراقية والجهات المختصة القيام بعدة أمور قبل عودة النازحين الى مناطقهم.

ويقول رئيس اللجنة شريف سليمان علي في حديث للسومرية نيوز، ان البرنامج الحكومي لعودة النازحين الى مناطقهم، يقر بأن يكون نهاية يوليو/تموز 2024 موعداً لإغلاق جميع المخيمات في العراق، وهو موعد غير كافي ومن الصعوبة والمستحيل غلق المخيمات في هذا التاريخ.

ويضيف ان هناك أمور يجب على الحكومة العراقية والجهات المختصة القيام بها قبل عودة النازحين الى مناطقهم، بينها ملف التعويضات في قضاء سنجار، وتمهيد الأرضية لعودتهم، مشيرا الى ان الوضع الأمني في سنجار غير مستتب بالشكل الأمثل وكذلك الواقع الخدمي وغياب فرص العمل، بالإضافة الى التنافس السياسي.

ويكشف، ان قرابة 2500 عائلة من أصل أكثر من 20 ألف عائلة نازحة عادت الى مناطقهم، وبالتالي فالموضوع يحتاج الى وقت وجهود أخرى وخطوات عملية، داعيا الى شمول من هم خارج المخيمات بالمنحة المالية التي تقدر بـ4 ملايين دينار عراقي ويقدر عددهم بـ30 ألف عائلة.

يعدّ ملف النزوح في مخيمات العراق من الملفات الإنسانية التي زُجّت في صلب السياسة والجدل بين القوى السياسية في المشهد العراقي، ما فاقم من معاناة النازحين الذي مضى على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون الحلول.
 
وما زال نحو 37 ألف نازح في مخيمات العراق، بحسب إحصاءات رسمية سابقة، على أن هذا الرقم لا يتضمن النازحين خارج المخيمات، والذين تزيد أعدادهم عن 750 ألفاً، يقيمون في مجمعات سكنية، على نفقتهم الخاصة، في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، فضلاً عن بغداد والأنبار وغيرها.

واضطرت عشرات الآلاف من العوائل في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، إلى النزوح نحو مخيمات في محافظاتهم إلا أن أغلبهم اتجهوا إلى إقليم كردستان الذي استقبل أكبر عدد من النازحين، وفي مقدمتهم الإيزيديون النازحون من قضاء سنجار في نينوى.

واجتاح تنظيم "داعش" في الثالث من آب أغسطس 2014 قضاء سنجار في محافظة نينوى، وارتكب مجازر دموية حيث قتل الآلاف من الشباب والرجال وكبار السن، فيما اختطف ما يزيد على الخمسة آلاف طفلة وشابة وامرأة، كما دمر معظم المنازل والمباني والبنى التحتية فيما قام بتفخيخ المنازل المتبقية.

ومنذ تحرير القضاء من قبضة التنظيم الارهابي في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2015، عادت العديد من العوائل النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها إلا أن أغلبها عادت مجددا إلى المخيمات لانعدام الخدمات إلى جانب أن منازلهم كانت مهدمة بالكامل أو بشكل جزئي.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
Play
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
Play
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
Play
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-26
Play
26-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-26
Play
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
Play
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
Morning Live
Play
Morning Live
الموضه والازياء شغف يستهوي الكثير من الشباب - حلقة ٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-26
Play
الموضه والازياء شغف يستهوي الكثير من الشباب - حلقة ٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
Play
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
عشرين
Play
عشرين
عيد الغدير بين الدين والسياسة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-25
Play
عيد الغدير بين الدين والسياسة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-25
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 25-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-25
Play
أرقام وأغاني 25-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
Play
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
Play
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
Play
الحياة الزوجية وطريقة التعامل بين الشريكين - حلقة ١٠ | الموسم 6
15:30 | 2024-06-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-26
Play
26-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-26
Play
نشرة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
Play
أكثر صفة مفقودة في العلاقات 26-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-26
Morning Live
Play
Morning Live
الموضه والازياء شغف يستهوي الكثير من الشباب - حلقة ٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-26
Play
الموضه والازياء شغف يستهوي الكثير من الشباب - حلقة ٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-26
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
Play
فقرة الأبراج - شي لفت انتباهي 26-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-26
عشرين
Play
عشرين
عيد الغدير بين الدين والسياسة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-25
Play
عيد الغدير بين الدين والسياسة - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-25
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 25-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-25
Play
أرقام وأغاني 25-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-25
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.