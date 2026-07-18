الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن ويشكر إدارة ترامب على حفاوة الاستقبال والتقدير

وقال في تدوينة على منصة (اكس)، انه "‏نحن نختتم زيارتنا إلى ، عائدين إلى الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس وللشعب الأمريكي الصديق، على حفاوة الاستقبال والتقدير".‏وتابع: "نجدد عزم الحكومة على المضيّ بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل".واكمل: "استنادًا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائيةالقائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في وعموم المنطقة".