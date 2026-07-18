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الزيدي يعلن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية
سياسة
2026-07-18 | 04:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
640 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد
رئيس الوزراء
،
علي الزيدي
، اليوم السبت، أن التفاهم الذي توصل إليه
البنك المركزي العراقي
مع
وزارة الخزانة
الأمريكية يمثل "خطوة مهمة" في مسار إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي.
وأوضح
الزيدي
في بيان، أن "تأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى، تمهيداً لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، يؤكد نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويفتح آفاقاً أوسع أمام
الاقتصاد الوطني
والاستثمار".
وشدد
رئيس الوزراء
على أن الحكومة "ستواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح
العراق
ويعزز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً".
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