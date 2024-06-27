الاختيار للمواطن.. تقديم مقترح قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية

المالكي ذكر في حديث للسومرية نيوز، ان "الصيغة المقترحة لتعديل المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية ستمنح العراقي حق اختيار تطبيق احكام القانون او احكام المذهب الذي يختاره على جميع مسائل الاحوال الشخصية".وأضاف ان "الصيغة ستحافظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم وتتضمن تطبيقا حرفيا لنص المادة (41) من الدستور".