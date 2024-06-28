رسمياً.. نصيف تعلن خروجها من دولة القانون: الأيام ستكشف التمايز والطبقية

وقالت نصي في تغريدة لها عبر "اكس" تابعتها السومرية نيوز، انه " أعلن خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين اللذين لديهم انتماء حزبي".وأضافت، انه "هذه الرؤية موجودة لدى اغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية".