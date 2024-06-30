Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الطيران "الإسرائيلي" يخرق جدار الصوت في لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السوداني يعلن عن تخصيص أرض لإنشاء مجمع سكني للأسرة الصحفية

سياسة

2024-06-30 | 04:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني يعلن عن تخصيص أرض لإنشاء مجمع سكني للأسرة الصحفية
1,594 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين، ضمن أرض مشروع جوهرة بغداد السكني، بمنطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوب العاصمة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير حضر، اليوم الأحد، الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ 155.

ورحب السوداني، خلال كلمة ألقاها، بالحضور الصحفي العراقي والعربي، وبارك ذكرى تأسيس الصحافة العراقية، وأشاد بدورها وحضورها الفاعل والأساس عبر مراحل تاريخية مهمة، من خلال أرشفة الحوادث والوقائع، فضلاً عن دورها في بث حالة الوعي الوطني لدى العراقيين في الأوقات العصيبة.

واستذكر شهداء الصحافة العراقية، الذين تم إعدامهم من قبل النظام الدكتاتوري، أو ممن ارتقوا شهداء بسبب الإرهاب وخلال معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية، كما استحضر شهداء الصحافة في غزّة المقاومة، الذين من خلال تضحياتهم تم فضح العدوان الغاشم وكشف مجازره بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، بحسب البيان.

وبين رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم للصحفيين، مؤكداً أنه وجه قبل أسبوعين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين، ضمن أرض مشروع جوهرة بغداد السكني، في منطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوب العاصمة، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.
 
وتابع ان الصحافة العراقية أسهمت في نشر الثقافة، واحتضنت صفحاتها سجالات ثقافية مهمة، أثرت في البنية الثقافية العربية، كما ان التأثير الأهمّ للصحافة، يتمثل بدورها في الأوضاع والأحداث السياسية التي شهدها تاريخ العراق، لافتا الى ان الصحافة أثبتت بأنها أقرب لهموم الناس وعامل حاسم ومؤثر في توعية الرأي العام أمام محاولات تدجينه أو السطو على حريته وتفكيره.

وذكر ان النظام الدكتاتوري أعدم وغيب واعتقل العديد من الصحفيين، واضطر الكثير منهم للهجرة، مع تحرر العراق من الدكتاتورية، أصبحت صحافتنا مساهماً أساسياً في بناء العراق الحر التعددي الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا الى ان للصحافة دور في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الارهاب، وكذلك دورها خلال المعارك الكبرى التي خاضتها قواتنا الأمنية ضد الإرهاب.

وأضاف ان الصحافة منذ 2003 حتى يومنا قدمت قوافل من الشهداء والجرحى الذين استرخصوا أرواحهم من أجل العراق، كما حرصت حكومتنا على توفير جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية المهنية، إيماناً منها بقيمة العمل الصحفي، ودورها الوطني، وعملت الحكومة ايضاً على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف.

وأوضح، مضينا بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن صوّت عليه مجلس الوزراء، ونفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي. كما أشار الى ان هناك منصات تسيء إلى مهنية الصحافة، وتعمل على تسميم الأجواء وتضليل الرأي العام، مستغلةً فضاء الحرية، ومُلحقةً الضرر بالصحافة الحرّة المسؤولة، قبل ضررها على الدولة ومؤسساتها.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٥٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-30
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٥٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-30
رحال
Play
رحال
قضاء الشامية تاريخ وثروات - الحلقة ١٠ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-29
Play
قضاء الشامية تاريخ وثروات - الحلقة ١٠ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-29
Play
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
Play
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Play
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
Play
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
Play
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
عشرين
Play
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Play
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Play
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Play
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٥٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-30
Play
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٥٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-30
رحال
Play
رحال
قضاء الشامية تاريخ وثروات - الحلقة ١٠ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-29
Play
قضاء الشامية تاريخ وثروات - الحلقة ١٠ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-29
Play
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
Play
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Play
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
Play
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
Play
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
عشرين
Play
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Play
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
Play
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Play
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Play
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.