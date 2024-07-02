النقابات العراقية تدعو المجتمع الدولي لإدانة تصريحات عضو الكونغرس حول القضاء

وذكرت النقابات والاتحادات العراقية، خلال مؤتمر حضره مراسل السومرية، ان "تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة ولا يجود اي مسوغ قانوني او دولي لذلك التدخل"، مؤكدة على ان" محاولة اضعاف القضاء او النيل منه يمثل تدخل واضعاف لسلطات العراق".وطالبت النقابات العراقية، بحسب المؤتمر، "الكونغرس الامريكي للرد على هذه التصريحات"، داعية المجتمع الدولي "لإدانة هذه التصرفات والتصريحات لان ذلك يعد سابقة خطيرة وقد يتم التمادي إذا لم يضع حد لها".وأشارت النقابات والاتحادات العراقية، الى انها "تعمل اساس الاحترام المتبادل مع دول العالم وترفض التدخل بالشؤون الداخلية"، مبينة ان "ما ادلى به النائب المذكور تثير مشاعر العراقيين وهو تدخل بالشؤن الداخلية".وتابعت، انه "اعددنا خطط مستقبلية لهذا الموضوع ومن ضمنه ارسال هذا البيان الى الخارجية ومن ثم الى حكومة الولايات المتحدة"، موضحة ان "هذا الراي يمثل وجهة نظر الشارع والمجتمع العراقي وهو ليس بسياسي او حزبي".من جانبه، أكد نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، انه "لا نقبل اي تطاول على العراق وسيادته وقضاءه ونحن هنا نمثل راي النقابات العراقية".يذكر ان المؤتمر شاركت به 14 نقابة من نقابات العراق بما فيها الصحفيين والمحاميين.