رئاسة الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

وقالت رئاسة المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق، 17/7/2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع العاشر من محرم الحرام، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء".وأضاف أن "القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024)".من جهتها، بينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين، المُنعقدة في 14/4/2024".