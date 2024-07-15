رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان التعاون في مجال تشريع القوانين

وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي، والتأكيد على ضرورة إدامة تنسيق العمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين".وابدى المندلاوي، وفق البيان، "حرص مجلس النواب على متابعة مشاريع القوانين المُقدمة من السلطة التنفيذية لغرض مناقشتها وإقرارها، مؤكداً دعمه تعزيز التعاون بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية".بدوره، اكد رئيس الجمهورية، على "أهمية تعزيز التعاون القائم بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في مجال تشريع القوانين، فيما ركز على اولوية تقديم المشاريع التي تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم".