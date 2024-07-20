بسبب قانون جوازات السفر.. "فضيحة كبرى" في مجلس النواب

السومرية نيوز – محلي

كشف عدد من النواب، اليوم السبت، عن "فضيحة كبرى" داخل مجلس النواب بشأن تعديل قانون جوازات السفر، فيما أشاروا السعي لسحب القانون.

وقال النائب حيدر المطيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب في البرلمان وحضرته السومرية نيوز، ان "هناك رفض برلماني على تعديل قانون منح الجوازات، حيث ان منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء إجراءات تلك الوظيفة"، مبينا ان "التوجه لتعديل قانون منح الجوازات يتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة".

وأضاف ان "التعديل يتعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين الذين شغلوا مناصب دبلوماسية وازواجهم هذا الامتياز بعد عام 2003 باثر رجعي"، مشيرا الى ان "ذهاب مجلس النواب بتعديل هذا القانون يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول".

وتساءل "ما الغاية من منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، وما الغاية والمبرر من استمرار هذا الامتياز لعوائلهم مدى الحياة"، لافتا الى "اننا نسجل رفضنا واعتراضنا لهذا التعديل الخاص بقانون جوازات السفر الوارد في جلسة اليوم".

واكد "سنسعى لسحب القانون من خلال مساندة بعض النواب"، لافتا الى انه "تم جمع تواقيع لسحب القانون".





