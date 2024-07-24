كتلة نيابية تعلن مقاطعتها لجلسة اليوم بسبب ادراج قانون العفو العام

الكتلة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعلن للرأي العام عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب المقررة لهذا ليوم الأربعاء، وذلك بسبب تضمين جدول الأعمال الجلسة لقانون العفو العام، الذي ترفض التصويت عليه".وأضافت إن "موقفنا الرافض لهذا القانون يأتي استناداً إلى قناعتنا بأن العفو العام لا يخدم مصلحة ابناء شعبنا العراقي ويعطي فرصة للإفلات من العقاب لبعض الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية وخير شاهد على ذلك ما حدث لأبناء القومية الايزيدية من ابادة جماعية راح ضحيتها الالاف من الأبرياء"، مؤكدة، "نحن ملتزمون بمبادئ العدالة والمساءلة ونؤمن بأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء خصوصا من تلطخت أياديهم القذرة بنماء العراقيين بجميع مكوناته".ودعت الكتلة – حسب البيان – "جميع القوى السياسية إلى إعادة النظر في هذا القانون ورفضه ومراعاة الآثار المحتملة له على العراق وشعبه، في حالة التصويت عليه"، مبينة، "في الوقت الذي كنا نتأمل من الكتل السياسية دعم موقفنا في المطالبة بأنصاف الايزيديين مما تعرضوا له من ابادة جماعية، فمنذ سنة قدمت الكتلة الايزيدية النيابية لمجلس النواب مشروع قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية الايزيدية وأكملنا كافة المتطلبات القانونية لتشريعه نستغرب من عدم ادراجه على جدول اعمال جلسات المجلس رغم مطالبتنا المستمرة بإدراجه في حين توافق الكتلة السياسية على ادراج قانون العفو العام سيء الصيت الذي يكافئون المجرمين والقتلة".وتابعت، "اليوم نحن نحمل الكتل السياسية الذين يدعون الوطنية والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي مسؤولية الاصرار المتعمد على عدم ادراج قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية الايزيدية على جدول اعمال الجلسات، ونؤكد مرة اخرى للراي العام الايزيدي ان المعادلة السياسية في مجلس النواب عبارة عن حكم الاغلبية ومثل هكذا قوانين تخضع للصفقات السياسية بين الكتل الكبيرة ونحن في الكتلة الايزيدية النيابية نمتلك مقعداً واحداً فقط".