بعد مجزرة إسرائيلية ضد نازحين.. العراق يوجه دعوة للعالم

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مدرسة تأوي نازحين في غرب دير البلح وسط قطاع غزة، يوم السبت 27 تموز 2024، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال".وأضاف البيان، "إذ تعد هذه المجزرة استمراراً للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل"، مؤكدة على "وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار سلطة الاحتلال في عملياتها العدوانية، متجاهلةً قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".ودعت وزارة الخارجية، جميع الدول إلى "الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإجرامية والتصعيد العسكري، والعمل بشكل جاد في المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته والامتثال للقوانين الدولية".