الزيدي والسوداني يؤكدان ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية

أكد ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ، ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية للمضي بإكمال تشكيل الحكومة.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ".

وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والعمل على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية والاصلاحية، وبما يسهم في تعزيز الأستقرار وخلق فرص العمل وتحسين البيئة الأستثمارية في البلاد".



وشهد اللقاء التأكيد على "ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية الوطنية، للمضي بإكمال تشكيل الحكومة وتمكنيها في تجاوز التحديات الراهنة، لتدعيم ركائز الاستقرار وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".