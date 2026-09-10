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الزيدي والسوداني يؤكدان ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية
سياسة
2026-09-10 | 14:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
49 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية للمضي بإكمال تشكيل الحكومة.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
السيد محمد شياع السوداني
".
وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والعمل على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية والاصلاحية، وبما يسهم في تعزيز الأستقرار وخلق فرص العمل وتحسين البيئة الأستثمارية في البلاد".
وشهد اللقاء التأكيد على "ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية الوطنية، للمضي بإكمال تشكيل الحكومة وتمكنيها في تجاوز التحديات الراهنة، لتدعيم ركائز الاستقرار وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".
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