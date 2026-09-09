كتلة نيابية: حسم الكابينة الوزارية خلال الأسبوعين المقبلين

وقال النائب عن الكتلة لـ ، ان "المفاوضات بشان الكابينة الوزارية مستمرة"، مبينا ان "هناك إشكالية تتعلق بنواب ولكن سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة".وأضاف ان "الكابينة الوزارية ستعرض خلال الأسبوعين المقبلين على للتصويت عليها".