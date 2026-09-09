القاضي زيدان يبحث مع الجبوري أوضاع صلاح الدين وملف مكافحة الإدمان

وذكر بيان رسمي لمكتب ، ورد لـ ، أن اللقاء شهد مناقشة ملف إدمان والمؤثرات العقلية والصحة النفسية، وما يمثله من تأثيرات سلبية على ، إلى جانب التوجيه نحو إيجاد بيئة علاجية متكاملة تضمن إعادة تأهيل المدمن ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع.وأضاف البيان أنه تم التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم وتنسيق بين وأحد المشاريع الصحية المتخصصة بعلاج الإدمان والصحة النفسية، والمزمع إقامته وفق أحدث المواصفات والأجهزة الطبية برعاية وإشراف ، على أن يتم وضع حجر الأساس له خلال الأيام القليلة القادمة.وفي ختام اللقاء قدم الجبوري – بحسب البيان شكره وتقديره لرئيس مجلس القضاء الاعلى على دوره البارز كصمام أمان البلد وحامي الدستور والمحافظ على وحدة وشعبه.