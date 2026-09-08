افتتاح منظومة إضافية لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في فرانكفورت

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار توجيهات وزير الخارجية وحرصه المستمر على تذليل المعوقات والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين العراقيين في الخارج، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، تم افتتاح منظومة إضافية لإصدار في لجمهورية في ".واضافت أن "افتتاح المنظومة جاء ثمرةً للتنسيق المباشر والمستمر بين الدوائر المختصة في ووزارة الداخلية، وبمتابعة حثيثة من وزير الخارجية، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية للقنصلية والاستجابة للزيادة في حجم الطلب على الخدمات الخاصة بإصدار الموحدة"، موضحا ان "هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار تطوير العمل القنصلي، إذ ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقنصلية، وتسريع وتيرة إنجاز معاملات المواطنين، وتقليص فترات الانتظار، والحد من تراكم الطلبات والمواعيد، فضلًا عن تخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون للوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم".واكدت ان "هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى شمول نطاق عمل منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في القنصلية العامة لجمهورية العراق في فرانكفورت أبناء الجالية العراقية في عموم دول ، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة وتعزيز قدرة القنصلية على تلبية احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج".واشارت الوزارة الى "استمرارها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات وتطوير العمل القنصلي، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتوظيف الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين العراقيين في الخارج"، مجددة "التزامها بمواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات القنصلية والارتقاء بأدائها، بما يعكس اهتمام الحكومة بالمواطن العراقي أينما كان، ويعزز جسور التواصل بينه وبين مؤسسات الدولة".