البداية من الديوانية.. الزيدي: الحكومة ستعقد جلساتها القادمة في المحافظات

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس علي فالح الزيدي، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة الجماهير النيابية السيد بدر محمود فحل وأعضاء الكتلة، إذ جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والاقتصادية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد، والمضي في تنفيذ الخطط التنموية".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة ستعقد جلساتها القادمة في المحافظات، وستبدأ من ، ثم لأجل الاطلاع والعمل عن كثب على معالجات الجوانب الخدمية واستكمال البنى التحتية، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التنمية".وأشار إلى أن "الحكومة اعتمدت منهجاً عملياً لتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير، فضلاً عن اعتمادها أساليب جديدة في الاستثمار لتطوير البنية التحتية من خلال في تمويل المشاريع، إلى جانب إطلاق مشروع توزيع الأراضي (مشروع المليون قطعة أرض سكنية) لمعالجة أزمة السكن".