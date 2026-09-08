رد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس محافظة نينوى

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ ، انها "نظرت في الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026 المقامة من المدعين اعضاء للدورة الحالية: وعد القدو/ ممثل كوتا الشبك، وأحلام رمضان فتاح/ ممثل المكون الككائي، وخالد سيدو عزيز/ ممثل كوتا الايزيدي، وعضو مجلس النواب للدورة الخامسة ايشوع/ ممثل المكون المسيحي ضد المدعى عليهما (رئيس ، ومحافظ نينوى/ إضافة لوظيفتيهما)".وتابعت المحكمة أن "موضوع الدعوى هو الطعن بعدم بصحة قرار مجلس المرقم (168) لسنة 2026، المتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (7048 في 24/ 12/ 2024- الخاصة بموضوع الأراضي السكنية التي لدى أصحابها سندات رسمية ويمنع البناء فيها)، وطلبوا فيها الحكم بعدم دستورية القرار".وتابعت ان "قرارها صدر برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص استناداً (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية لسنة 2005 والمادة (31/ أحد عشر/ 3) من غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل"، موضحة ان "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً باتاً وملزماً استناداً للمادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و5) من رقم (30) لسنة 2005 المعدل وأُفهم علناً في 7/ 9/ 2026".