السوداني: دعم الدراما العراقية يعكس الصورة الحقيقية للبلاد

وقال لرئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، استقبل، اليوم الإثنين، نقيب الفنانين، ".وأضاف البيان ان "جودي قدم شكره للسوداني على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه الحكومة، ولا سيما إطلاق منحة لدعم الدراما العراقية، التي أسهمت في إنعاش الإنتاج الفني، فضلًا عن تخصيص منح مالية للنقابات المهنية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضائها"، مثمنًا "إطلاق مبادرة دعم السينما، التي ضمّت 58 مشروعًا سينمائيًا، يجري العمل عليها حاليًا".وأكد أن "دعم الفنان العراقي يمثل ركيزة أساسية، بوصفه صورةً للمثقف المساهم في التنمية والبناء"، مشيرًا إلى أن "دعم الدراما العراقية يعكس الصورة الحقيقية للبلاد بعيدًا عن أي تشويه".وأضاف أن "الفنان العراقي، سواء أكان ممثلًا أم فناناً تشكيلياً أم مخرجاً، يمثل ضميراً حياً"، مؤكداً أن "كتلة الإعمار والتنمية تتبنى دعم الفن وقضاياه".ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة تستوجب تكثيف التعاون والشراكة بين الدولة والنقابة، للارتقاء بالمستوى المعيشي والمعنوي للفنان العراقي، وتلبية احتياجاته الإنسانية والعلاجية".