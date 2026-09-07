رئيس مجلس النواب يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب توجه، اليوم الاثنين يرافقه وفد نيابي، إلى عاصمة الجمهورية التركية، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش".وأضاف ان "الزيارة تاتي لتعزيز العلاقات البرلمانية، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".