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بحضور 214 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الثاني
سياسة
2026-09-07 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
افتتح رئيس
مجلس النواب
،
هيبت الحلبوسي
، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة رقم (16) من الفصل التشريعي الثاني، وبحضور 214 نائبا.
وذكرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
في بيان، أن الجلسة تُعقد ضمن الدورة الانتخابية السادسة، السنة التشريعية الأولى، خلال الفصل التشريعي الثاني.
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