بالفيديو.. قرارة تحليلة في لقاء السوداني مع وفد مبادرة العراق بالمجلس الأطلسي

التقى قبل أيام، السابق ، وفداً من مبادرة في ، برئاسة مديرة المبادرة، .



وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في والمنطقة، والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن سبل تعزيز علاقات العراق الإقليمية والدولية. كما تناول اللقاء ملف انسحاب قوات من العراق، وملف تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، وعمل المنبثقة عن الإطار التنسيقي، إلى جانب مسار العلاقات العراقية–الأمريكية وآفاق تطويرها. الفيديو المرفق تحليلية عن أبعاد اللقاء.