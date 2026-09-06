الزيدي و القائم بالأعمال الأمريكي يؤكدان على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل، اليوم الأحد، القائم بالأعمال في بعثة لدى فاجن"، مبينا أن "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات والمجالات، بما يسهم في تعزيز مبدأ الشراكة بين البلدين".واضاف ان "اللقاء تناول مجمل الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى انه "تم التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها".