الزيدي يؤكد للسيد الحكيم: ضرورة توحيد مواقف جميع القوى والمضي بإكمال التشكيلة الحكومية

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، وجهود الحكومة وخططها في تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، لإكمال مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق البناء والتنمية والاستقرار في عموم البلاد".وشهد اللقاء التأكيد على "ضرورة توحيد مواقف جميع القوى السياسية الوطنية، والمضي بإكمال التشكيلة الحكومية، لتعزيز خطوات الحكومة وإجراءاتها في مواجهة التحديات، وتعزيز أمن واستقراره".