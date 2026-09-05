زيدان يحضر اجتماع "إدارة الدولة" ويعرض الاجراءات بعدد من القضايا

وقال المجلس في بيان، "حضر السيد ، القاضي الدكتور ، اليوم السبت، اجتماع ، الذي عقد في القصر الحكومي".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "عرض إجراءات القضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من القضايا المهمة، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في دعم مؤسسات الدولة ويحفظ أمن واستقراره".