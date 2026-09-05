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الزيدي يستقبل "الكتلة الاكبر" في البرلمان ويشدد على اقرار 44 مشروع قانون
سياسة
2026-09-05 | 12:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
636 شوهد
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية، فيما شدد على ضرورة اقرار 44
مشروع قانون
.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، انه "جرت مناقشة الأوضاع العامة في البلد، واستعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي، وبحث عدد من الملفات ذات الصلة بالخدمات وحاجات المواطنين، وتمويل المشاريع، ومن بينها مشاريع المستشفيات، والمنافذ الحدودية وغيرها".
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
"الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية، بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في
مجلس النواب
، وأشار إلى أن هناك (44)
مشروع قانون
من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، من بينها
مشاريع قوانين
هيأة الدواء والغذاء والحشد الشعبي وهيأة الرقابة الداخلية، مؤكداً أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية".
وشدد على "أهمية إقرار مشروع تعديل قانون الاستثمار الذي يعد من القوانين المهمة، وذلك من أجل تلبية حاجة
العراق
الاستثمارية وفق الرؤية التنموية للبلد، التي تنصّ على قيام الدولة بتوفير كامل البنى التحتية للمشاريع".
من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة الإعمار والتنمية "دعمهم الكامل واللامحدود لرئيس مجلس الوزراء والحكومة، في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية، وأشاروا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، كما ثمنوا مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمشروع المليون قطعة أرض سكنية".
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