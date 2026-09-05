الزيدي يستقبل "الكتلة الاكبر" في البرلمان ويشدد على اقرار 44 مشروع قانون

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرت مناقشة الأوضاع العامة في البلد، واستعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي، وبحث عدد من الملفات ذات الصلة بالخدمات وحاجات المواطنين، وتمويل المشاريع، ومن بينها مشاريع المستشفيات، والمنافذ الحدودية وغيرها".وأكد رئيس "الدور المهم لكتلة الإعمار والتنمية، بوصفها الكتلة النيابية الأكبر في ، وأشار إلى أن هناك (44) من المهم إقرارها من قبل مجلس النواب، من بينها هيأة الدواء والغذاء والحشد الشعبي وهيأة الرقابة الداخلية، مؤكداً أن إعمار البلد يتم عبر تشريع القوانين التي تدعم التنمية".وشدد على "أهمية إقرار مشروع تعديل قانون الاستثمار الذي يعد من القوانين المهمة، وذلك من أجل تلبية حاجة الاستثمارية وفق الرؤية التنموية للبلد، التي تنصّ على قيام الدولة بتوفير كامل البنى التحتية للمشاريع".من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة الإعمار والتنمية "دعمهم الكامل واللامحدود لرئيس مجلس الوزراء والحكومة، في جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية، وأشاروا إلى ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، كما ثمنوا مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمشروع المليون قطعة أرض سكنية".