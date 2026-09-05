توجيه حكومي بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع "المليون قطعة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
شتاء في مناطق عراقية غدا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575166-639242408959046482.jpeg
توجيه حكومي بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع "المليون قطعة"
سياسة
2026-09-05 | 17:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
442 شوهد
وجه
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض للمستحقين.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "استضاف رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، مساء أمس السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف
إدارة الدولة
في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية".
وناقش الائتلاف وفق البيان "الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة، ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين".
كما بحث الائتلاف "إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون
هيئة الرقابة
الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها، وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج محاربة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات
السلطة القضائية
في هذا الشأن وفق القانون.
وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار
العراق
وسيادته ومصالحه العليا، وأكد الائتلاف ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف
مالي
صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد الائتلاف استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، شهد الاجتماع الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور.
وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على مناقشة نسخة
مشروع قانون
النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى
مجلس النواب
، وكذلك التأكيد على دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية.
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، وفق البيان.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
توضيح حكومي يخص مبادرة الـ"مليون قطعة" سكنية
08:48 | 2026-09-02
بيان حكومي يكشف تفاصيل مبادرة مليون قطعة أرض سكنية
17:17 | 2026-09-01
الزيدي يصدر توجيهاً بشأن مشروع مبادرة المليون قطعة أرض سكنية
12:28 | 2026-08-31
بغداد تخصص دوانم لتوزيعها ضمن مبادرة الـ(مليون قطعة أرض)
10:46 | 2026-08-17
ائتلاف إدارة الدولة
اجتماع
مكتب رئيس الوزراء
السلطة القضائية
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
إدارة الدولة
هيئة الرقابة
مجلس النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحكومة تعلن شروط وموعد التقديم على قطع الأراضي السكنية – عاجل
سياسة
46.26%
07:42 | 2026-09-05
الحكومة تعلن شروط وموعد التقديم على قطع الأراضي السكنية – عاجل
07:42 | 2026-09-05
النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين
محليات
22.52%
06:12 | 2026-09-04
النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين
06:12 | 2026-09-04
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
ترندات
15.99%
03:21 | 2026-09-04
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
03:21 | 2026-09-04
توقعات بهبوط النفط إلى 40 دولارا
اقتصاد
15.24%
01:53 | 2026-09-05
توقعات بهبوط النفط إلى 40 دولارا
01:53 | 2026-09-05
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة 05-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-05
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة 05-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-04
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة 05-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-05
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة 05-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-04
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
اخترنا لك
اجراءات برلماني يخص العقود
02:53 | 2026-09-06
زيدان يحضر اجتماع "إدارة الدولة" ويعرض الاجراءات بعدد من القضايا
15:58 | 2026-09-05
الزيدي يستقبل "الكتلة الاكبر" في البرلمان ويشدد على اقرار 44 مشروع قانون
12:06 | 2026-09-05
الحكومة تعلن شروط وموعد التقديم على قطع الأراضي السكنية – عاجل
07:42 | 2026-09-05
المالكي والزيدي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه
07:10 | 2026-09-05
ماذا طلبت الفصائل بشان لجنة الوساطة الخاصة بحصر السلاح؟
06:38 | 2026-09-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.