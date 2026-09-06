البرلمان يشكل لجنة مؤقتة بشأن تسعير وتسويق وتداول الأدوية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " يُصوت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة بشأن تسعير وتسويق وتداول الأدوية".وكان قد افتتح رئيس مجلس النواب، ، اليوم الاحد، أعمال الجلسة رقم (15) من الفصل التشريعي الثاني.