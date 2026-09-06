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البرلمان يبحث اليوم التضليل والغرامات المرورية
سياسة
2026-09-06 | 03:07
Alsumaria Tv
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171 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
يعقد
مجلس النواب
جلسته اليوم الأحد وعلى جدول أعماله
قانون المرور
، وبينت
لجنة الأمن
والدفاع النيابية أنها أكملت جميع النقاشات المتعلقة بالقانون ولم يتبق سوى بعض الملاحظات التي سيبديها أعضاء المجلس خلال القراءات المقبلة.
وقال عضو اللجنة خالد سيدو في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "أبرز التعديلات التي جرى الاتفاق عليها تتعلق بتحديد نسبة تضليل زجاج المركبات بـ30 بالمئة، فضلاً عن تنظيم الغرامات المرورية ومنع وجود أي إعفاء أو محاباة بشأن المخالفات"، مشيراً إلى أن "القانون سيتضمن كذلك تنظيم عمل المرور والتعامل مع المخالفات بحسب خطورتها ولاسيما المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث".
وأضاف، أن "القانون سيتضمن إدخال فقرات تتعلق بالتطور التكنولوجي الحاصل في العمل المروري من بينها استخدام الكاميرات والرادارات في تسجيل المخالفات المرورية"، مؤكداً أن "أعداد حوادث السيارات كبيرة جداً وأن أبرز أسبابها يعود إلى المخالفات المرورية".
وأوضح سيدو، أن "القانون سيكون صارماً بحق المخالفين وأن من يتجاوز الإشارة المرورية ستفرض بحقه غرامة"، لافتاً إلى أن "اللجنة أجرت مناقشات طويلة بشأن القانون نظراً لأهميته وارتباطه المباشر بحركة السير وسلامة المواطنين."
وأشار إلى "وجود جانب آخر يتعلق بتنظيم عمل
مديرية المرور
"، مبيناً أن "رجل المرور يجب أن يستفيد من هذا القانون لاسيما أن أعداد منتسبي المرور تبلغ نحو 29 ألف منتسب بينهم 15 ألفاً يعملون في الشارع والبقية في الدوائر".
وتابع سيدو، أن "هناك حاجة إلى معالجة بعض الأمور التنظيمية
داخل المرور
"، مبيناً أن "أي شخص يتم تحويله من المحلية إلى المرور يواجه مشكلات ولذلك سيكون ضمن القانون تنظيم يتيح تخصيص جزء من الرسوم لدعم عمل المرور وتطوير أدائه".
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