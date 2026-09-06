العراق وتركيا يبحثان مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح استقبل، اليوم الأحد، سفير الجمهورية التركية لدى ، بورا إنان".وأكد خلال اللقاء، "أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية- التركية إلى مستويات أوسع من التعاون والشراكة، في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته ولقاؤه الرئيس التركي في ، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة والمياه والنقل والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة".وتابع ان "اللقاء شهد التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات المشتركة، لاسيما في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تمرّ بها المنطقة، والعمل على دعم الحوارات والمسارات الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".