تصريح برلماني بشأن وزارة النفط.. الكادر المتقدم لم يتغير والمديرون العامون باقون

وقال لقمان لـ ، ان "النفط وزارة منهكة، والمديرين العامين باقون في مناصبهم بالوزارة"، موضحة ان "الكادر المتقدم بالوزارة لم يتغير".وتساءلت "اذا الشخوص هي نفسها باقية ما الذي تغير اذا؟"، موضحة ان " ماتزال تعاني".وأكدت ان "وزارة النفط من الوزارات التي لم يحصل فيها أي تغيير"، موضحة ان " تجري مفاوضات بشان ".