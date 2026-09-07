القاضي زيدان والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان "حصر السلاح"

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن القاضي استقبل، اليوم الاثنين، القائم بأعمال الجديد في فاجن.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث إجراءات القضاء في دعم إجراءات الحكومة لتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة بموجب خطة مدروسة تبناها الإطار التنسيقي عبر لجنة منبثقة عنه تتولى إعدادها والإعلان عنها حال اكتمالها وفي توقيتها المناسب، بما يحقق التزام العراق بعلاقاته الإيجابية مع والحرص على تنفيذ أحكام الدستور والقانون.