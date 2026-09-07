بارزاني والسيد الحكيم على طاولة واحدة.. ماذا دار بينهما؟

وذكرت رئاسة في بيان، أن "رئيس إقليم ، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في وإقليم كردستان".وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا أهمية مواصلة العمل لتطوير العلاقات بين وبغداد، وحل المشكلات العالقة عبر الحوار والتفاهم، فضلاً عن تجديد دعمهما للحكومة الاتحادية لإنجاح مهامها وبرنامجها الوزاري".وتابع أن "اللقاء شهد تبادل الآراء بشأن أوضاع المنطقة وآخر التطورات وتداعياتها".